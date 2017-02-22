環團、信仰產業工會痛抨環保署防空汙打假球

為抗議環保署堅持不下修PM2.5門檻，環團和張淑芬號召婆婆媽媽帶著鍋鏟和空汙門神海報，痛批治空汙只剩一張嘴，高喊「下台！」（吳敏菁攝）

醫師李武波痛批，《空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法修正草案》以24小時為平均值，根本達不到緊急啟動門檻，簡直是玩假的。（吳敏菁攝）

為抗議環保署堅持不下修PM2.5門檻，環團和婆婆媽媽帶著鍋鏟和空汙門神海報，痛批治空汙只剩一張嘴，高喊「下台！」（吳敏菁攝）

全國禮儀用品職業全國總工會、全國民間信仰產業發展委員會、台灣民俗信仰產業協會等也衝到會場抗議。（吳敏菁攝）

《空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法修正草案》在彰化召開公聽會，會場砲聲隆隆。（吳敏菁攝）

為爭一口好氣，《空氣品質嚴重惡化緊急防制辦法修正草案》在彰化召開公聽會，會場砲聲隆隆，環團直指PM2.5的級距過大，漠視關鍵問題，只是打假球，要求下修，場外則高呼口號，痛批環保署長李應元不應不睬，要求小英政府撤換工業汙染的門神。

全國禮儀用品職業全國總工會、全國民間信仰產業發展委員會、台灣民俗信仰產業協會等也衝到會場抗議，高舉「愛台灣延續香火、保民俗延續文化」，委員會理事長戴明喜說，寺廟燃香、燒金紙，佔不到汙染千分之3，遠低工業與汽機車31％與37％，但空汙議題一發燒，就推他們入火坑，環保署要求PM2.5達35就減少燃放炮竹煙火、燃香與紙錢，150就全禁止，請問靠金紙、製香等行業生存80萬人何去何從？要真有擔當就該對症下藥！

彰化縣環保聯盟總幹事施月英要求，雲林縣應納入中彰投中部空品區，空品區的劃設早在六輕開發前，至今超過20年劃設的空品區，無法有效改善空汙治理根本，且彰化只有3個測站，雲林和台中市都超過10個測站，彰化測站嚴重不足，台中的啟動降載是6站紫爆，彰化3站分布廣大啟動依據說不清，彰化人健康顯得不重要。

主婦聯盟台中分會副會長許心欣表示，分級標準須參考實際發生率，選擇不會達到、不會發生的150作為緊急3級門檻，再多緊急防制措施都是假，2次在台北舉辦的公聽會要求下修，2次專諮會也要求下修，環保署就是不願意改，現在再講一次，若不調降到真正可啟動的濃度，就是打假球，就是在訂壁紙法案，沒路用！

醫師李武坡舉2016年為例，全台僅中南部共4小時PM2.5>150，但辦法係以24小時平均值為準，平均過後，並未達到緊急3級的啟動門檻，洋洋灑灑的措施全用不上。

醫師葉光芃醫師痛批，環保署專斷。空品指標匆促上路，未和下行環保局、平行的教育部溝通，也沒有對外溝通，「照抄」美國分級，罔顧國人健康。

環保署空保處長蔡鴻德、經濟部工業區永續發展組副組長陳良棟要說明，均被打斷，全場由環團、信仰產業工會發揮。為抗議環保署堅持不下修PM2.5門檻，環團和張淑芬號召婆婆媽媽帶著鍋鏟和空汙門神海報，痛批治空汙只剩一張嘴，高喊「下台!」

(中時)