繼校園巡講 張守德盼助弱勢婦女就業

罹患脊髓性肌肉萎縮症的「呼吸英雄」張守德，近來積極進行校園巡迴演講，鼓勵學子奮發向上，也將透過守德關懷協會和慈愛協會辦理口才訓練課程，協助弱勢婦女順利就業。

張守德因罹患脊髓性肌肉萎縮症，器官逐漸萎縮，必須依賴呼吸器輔助，但他樂觀進取、熱愛生命，巡迴校園演講，鼓勵學子向上，被譽稱為「呼吸英雄」。

張守德今天表示，辦理相關的校園巡講和生命關懷等活動，是他小時候一直以來的願望；他也是政府列冊在案的低收入戶，知道貧窮家庭的心情，當他有能力的時候，更應該要好好的回饋社會。

張守德結合民代和友人創辦「高雄市守德關懷希望協會」等，為弱勢發聲爭取權益，成功爭取到罕見疾病患者呼吸器維生系統用電補助。

他表示，感謝民代協助而有復康巴士倍增計畫和無障礙計程車，有更多無障礙交通車的選擇，而身心障礙者使用復康巴士也有免除eTag過路費的負擔，以及大眾運輸系統車站全面開放用電使用，嘉惠需要用電才能呼吸的障礙者。

「無礙吾愛」，繼校園巡迴演講，張守德再構思透過「高雄市守德關懷希望協會」和「高雄市慈愛教育文化協會」，合作舉辦勞工局訓練就業課程，希望協助需要幫助的二度就業弱勢婦女，得以順利重返職場。1060222

(中央社)