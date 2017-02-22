網上汙染水溝影片 越南證實與台塑無關

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越南網路上日前瘋傳一段排出汙染紅色廢水水溝的影片，附上「台塑繼續排汙」的貼文，引起網友關注和擔憂。越南當局今天證實影片早前在峴港市仙沙碼頭拍攝，跟台塑河靜鋼廠無關。

這段影片長度未滿1分鐘，片中1條水溝排出汙染紅色廢水，但沒有拍攝周邊場景，發布者附上「台塑繼續排汙」的貼文，還註明影片於「2017年2月17日在河靜台塑鋼廠1號碼頭」拍攝。

值得一提的是，台塑工廠附近沿海海域日前出現一片紅色水帶，雖然當地相關部門經採樣送驗後，做出結論認為這只是正常自然現象，海水水質分析指數都在安全範圍內，但是部分民眾仍持質疑態度。

由於兩件事同時發生，這段影片在網路上瘋傳，許多網友紛紛留言，對此表達關注與擔憂。

越南國營電視台VTV1今天報導，事發後相關部門立即介入調查，找到了影片的場景，證實拍攝地點是在中部峴港市（Da Nang）仙沙港口（Tien Sa）第4號碼頭。

報導指出，目前這條水溝已停止排汙，周邊海域也相當乾淨。1名當地官員表示，這段影片可能是在2年前在此拍攝，當時港口管理處進行碼頭擴建活動，紅色廢水是運載紅土等建築材料的卡車沖洗所致。

據報導，相關部門除了提醒網友小心類似的虛假傳言外，還表示將繼續調查與澄清傳言的來源和發布者的動機。1060222

(中央社)