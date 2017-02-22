破壞星光大道川普星 動手者獲判緩刑3年

知名電梯品牌奧的斯（Otis）家族第2代詹姆斯歐蒂斯（James Otis），破壞鑲嵌在好萊塢星光大道的川普星，因歐蒂斯被判緩刑3年，確定不用坐牢但得掃馬路。

去年10月26日也就是美國總統大選前夕，歐蒂斯拿著鶴嘴鋤（pickaxe），撬爛並破壞川普星。美國總統川普因主持電視實境秀「誰是接班人」（The Apprentice），獲頒星星的電視標誌。

不過全案在今天有了結論，歐蒂斯拒絕就毀損指控答辯，被處以緩刑3年，以及賠償4400美元修繕川普星，同時他得聽命加州交通局（Caltrans）的指揮，可能得撿拾高速公路的垃圾20天。

歐蒂斯先前曾說，原本打算拍賣星章，所得捐給被川普性騷擾的女性，但很難穿透大理石質材的川普星。他也說，不怕坐牢，絕對不怕川普。

不過當時在場目擊者則說，歐蒂斯的行徑令人反感，不想投給川普，沒問題，那就投給希拉蕊．柯林頓；但搞破壞很丟人，只會讓川普拿更多票。1060222

(中央社)