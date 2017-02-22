破壞星光大道川普星 動手者獲判緩刑3年
知名電梯品牌奧的斯（Otis）家族第2代詹姆斯歐蒂斯（James Otis），破壞鑲嵌在好萊塢星光大道的川普星，因歐蒂斯被判緩刑3年，確定不用坐牢但得掃馬路。
去年10月26日也就是美國總統大選前夕，歐蒂斯拿著鶴嘴鋤（pickaxe），撬爛並破壞川普星。美國總統川普因主持電視實境秀「誰是接班人」（The Apprentice），獲頒星星的電視標誌。
不過全案在今天有了結論，歐蒂斯拒絕就毀損指控答辯，被處以緩刑3年，以及賠償4400美元修繕川普星，同時他得聽命加州交通局（Caltrans）的指揮，可能得撿拾高速公路的垃圾20天。
歐蒂斯先前曾說，原本打算拍賣星章，所得捐給被川普性騷擾的女性，但很難穿透大理石質材的川普星。他也說，不怕坐牢，絕對不怕川普。
不過當時在場目擊者則說，歐蒂斯的行徑令人反感，不想投給川普，沒問題，那就投給希拉蕊．柯林頓；但搞破壞很丟人，只會讓川普拿更多票。1060222
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。