載不到客人 運將欲輕生謊報車墜海

白姓計程車司機因連日載不到客人，想加入車隊又遭拒，一時萬念俱灰，開著計程車跑到消防隊聲稱有車輛墜海，沒想到白男最後居然說「是我想自殺」。

自稱領有輕度身心障礙手冊的40歲白姓男子，下午1時多開著計程車前往基隆市中正消防分隊報案，聲稱目睹1輛轎車在八斗子漁港墜海。

白男隨後帶著警消前往漁港附近搜尋，但卻遍尋不著墜海車輛，此時白男才眼眶含淚娓娓道出「是我想自殺」。白男聲稱，這幾天生意很差，只有今天載送1名乘客賺新台幣140元車資，加上他的計程車只有1500CC，時常遭客人嫌棄太小，想加入車隊又因車型和年份不符遭拒。

白男隨後掏出皮夾，向媒體哭訴身上已所剩無幾，雖然銀行有筆定存，但就算解除定存，仍無法支付換新車費用，因一時想不開才會萌生去意。經過一番勸說後，警消先將白男載回消防分隊安撫，社會處隨後也派員前往了解，提供白男必要協助。

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(中央社)