載不到客人 運將欲輕生謊報車墜海
白姓計程車司機因連日載不到客人，想加入車隊又遭拒，一時萬念俱灰，開著計程車跑到消防隊聲稱有車輛墜海，沒想到白男最後居然說「是我想自殺」。
自稱領有輕度身心障礙手冊的40歲白姓男子，下午1時多開著計程車前往基隆市中正消防分隊報案，聲稱目睹1輛轎車在八斗子漁港墜海。
白男隨後帶著警消前往漁港附近搜尋，但卻遍尋不著墜海車輛，此時白男才眼眶含淚娓娓道出「是我想自殺」。白男聲稱，這幾天生意很差，只有今天載送1名乘客賺新台幣140元車資，加上他的計程車只有1500CC，時常遭客人嫌棄太小，想加入車隊又因車型和年份不符遭拒。
白男隨後掏出皮夾，向媒體哭訴身上已所剩無幾，雖然銀行有筆定存，但就算解除定存，仍無法支付換新車費用，因一時想不開才會萌生去意。經過一番勸說後，警消先將白男載回消防分隊安撫，社會處隨後也派員前往了解，提供白男必要協助。
請珍惜生命。自殺防治專線（24小時）：0800-788-995；生命線：1995。1060222
(中央社)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。