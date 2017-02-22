新北副局長疑自殺 北市：會關心同事

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新北市地政局副局長王聖文疑遭檢方搜索後自殺，台北市都發局及建管處也各有1人遭搜索。都發局副局長張維剛說，2人今天正常上班，且被約談時配合調查，會持續關心。

新北檢檢肅黑金專組檢察官指揮法務部廉政署偵辦李姓業者等人申請建案執照過程，涉嫌行賄王聖文及台北市都發局及建管處等公務員，王聖文疑似遭檢方搜索住家後自殺。

台北市都發局21日發新聞稿，指出新北檢偵辦民國99年間核發建案執照疑義案，指揮法務部廉政署在當天上午7時許，搜索都發局及建管處各1名同仁住家，並向建管處調相關卷資。

都發局身為上級督導機關，全力配合司法機關偵辦，務求釐清案情、勿枉勿縱。

副局長張維剛22日說，案件檢方偵辦中，不方便對外透露細節，但2名同事都有上班，且未被通知需要被約談；2人21日住家被搜索時，全力配合檢方辦案，會持續關心同仁。

張維剛表示，後續要看檢方調查結果，且該案子並不是發生在台北市，檢方要求調卷，都發局全力配合調查，可能是要清查新北市建商或當事人等流向，相關細節仍要由檢方說明；至於為何檢方約談同仁，張維剛說，只是配合調查，同仁強調並未涉案。1060222

(中央社)