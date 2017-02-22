台灣協助巴拿馬發展農業 加強雙邊關係

我要評比

台灣除了去年派農業專家協助巴拿馬防治柑橘黃龍病外，也正評估幫助巴國培育鴿子蘭。日前台灣多家咖啡廠商也來巴國採購優質咖啡。巴國官員對中華民國政府和民間的多項協助表示感激。

駐巴拿馬大使劉德立21日午宴巴國總統府部經濟事務及競爭局長艾斯比利（Miguel Angel Esbri）。劉德立向艾斯比利簡介台巴雙邊合作近況。

柑橘黃龍病防治技師黃國林去年10月抵巴執行「柑橘黃龍病病蟲害綜合防治能力建構及技術移轉計畫」，目前已為巴國小農舉辦多場講習會。

駐館也正與巴國農牧部洽商及評估另派遣專家來巴協助執行「巴拿馬國花鴿子蘭培育計畫」，期能透過技術移轉，提高巴國小農產能。

台灣的「2017中美洲暨加勒比海咖啡商機考察團」的12家咖啡廠，於2月11日至15日到巴拿馬考察採購巴國優質咖啡。

艾斯比利表示，台灣長年對巴國所提供各項援助，巴國政府及人民均銘感於心。他並指出，中華民國經濟發展成功經驗，近年來世界競爭力排名均名列前茅，尤其在職訓教育及電子化政府的成功經驗值得巴國學習，冀盼台灣能在此等領域予以臂助，以提高巴國的競爭力。1060222

(中央社)