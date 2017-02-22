4檔年輕藝術家個展齊發 毓繡美術館成新銳藝術家平台
毓繡美術館開春後，首度同時安排4位專注於不同領域的當代寫實新銳藝術家盧嬿宇、黃品彤、楊博堯、盧昉等的4檔個展，展期至4月23日，不僅讓年輕藝術家有展現的平台，也讓參觀民眾1次造訪4檔齊看，見識台灣當代寫實藝術精彩的多元樣貌。
毓繡美術館首次推出的4檔年輕藝術家特展，包括《棲息地‧盧嬿宇個展》、《相遇‧黃品彤個展》、《消費奇談‧楊博堯個展》、《是古非今‧盧昉個展》；4個展共展出72件作品。
較為特別的是，民眾前往美術館觀賞作品，可在空間移動與明暗循環中，同時觀賞到4個不同層次的藝術個展。
毓繡美術館將此次展覽空間延伸到戶外，民眾走過美術館人工廊道，拾階而上，走入主館前就可在水池中看見盧嬿宇的作品，入館後，眼睛只要稍做幾秒適應，即可清楚看見《棲息地》展覽樣貌，微暗的展場，讓眼睛的焦點聚集在被打亮的作品上。
然後隨著落地玻璃走上2樓，黃品彤的作品等待著與你《相遇》；同樣在2樓《消費奇談》，於藍綠色展牆上，以樂高蜜蜂人和真實如照片的番茄園，引你進入楊博堯建構出的述說飲食和消費文化的世界。
再繼續走上木頭與水泥建構的階梯，轉入3樓展間，讓你有如置身在歐洲博物館參觀古畫，暗紅色的展牆上，展示著金框畫作，隨著展場的氛圍進入盧昉《是古非今》的異想世界中，亦讓你有個不同新體驗；值得民眾前往觀賞。
(中時)
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