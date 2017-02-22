長期月經異常 妙齡女罹子宮內膜癌

亞大醫院婦癌科主任葛裕民表示，全台近20年來子宮惡性腫瘤發生數逐年遞增，但較少發生於20多歲年輕女性。（林欣儀攝）

好發於熟齡婦人的「子宮內膜癌」，竟出現在妙齡女子身上！住在南投、年僅24歲的廖姓少婦，2年前發現罹患子宮內膜癌，為保有生育能力，她選擇藥物治療，但治癒半年後又再發病，最後選擇切除子宮，她以自身經驗呼籲「要珍惜現在，才能陪伴家人走更長的路」。

亞洲大學附屬醫院婦癌科主任葛裕民表示，廖姓少婦為多囊性卵巢症候群，BMI高達35.5，屬重度肥胖，加上月經異常長達6年，在22歲時確診罹患子宮內膜癌，當時她育有一子，想趁年輕拚第二胎，因此先服用黃體素治療一年半後，症狀獲得控制。

料想不到，日前病魔再度找上廖婦，葛裕民說，考量廖婦還年輕，為避免癌細胞擴散、造成照護負擔，且她希望能陪伴孩子成長，為免延誤病情，廖婦鼓起勇氣接受內視鏡手術，切除子宮及骨盆腔淋巴結，盼能迎向更長遠的未來。

葛裕民強調，子宮內膜癌是子宮內膜層長出來的惡性腫瘤，因長期受雌性激素刺激，卻沒有產生足夠黃體素讓內膜正常脫落，導致癌化的現象，台灣近20年來子宮惡性腫瘤發生數逐年遞增，但這類疾病好發於55歲左右婦女，20至24歲罹患者平均每年只有3例。

葛裕民建議，女性應適量攝取動物性脂肪、控制體重、多運動，並以清淡飲食為主，可降低子宮內膜癌發生率，且只有不正常出血情況，就應儘速就醫檢查，子宮內膜癌第一期患者5年存活率超過9成。

(中時)