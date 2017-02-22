彰化百年古井風華再現10周年 重溫古早味

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埔鹽鄉廍子社區居民開心迎接25日的百年古井風華再現10周年慶祝活動。（鐘武達攝）

埔鹽鄉廍子村施家古厝的景物，讓人有懷舊的感覺。（鐘武達攝）

施家古厝經過整修，就連地板的磚塊鋪陳都有意義。（鐘武達攝）

彰化縣埔鹽鄉廍子村施家古厝與百年古井，是成功活化的懷舊景點。彰化縣糖廍文化產業協進會與社區為繁榮在地產業，25日將舉行「百年古井風華再現10周年嘉年華」，邀請大家「飲水思源」重溫古早味。

彰化縣糖廍文化產業協進會總幹事施瑜銘說，廍子村200多年前清朝是製糖的所在，當年施家祖先為了製糖及住民需求，開鑿1口約深30尺、寬5尺的水井，日據時代製糖產業轉型，糖廍拆除消失，直到台灣光復自來水慢慢普及，水井也跟著荒廢。

村長施來平說，荒廢的古井一度雜草叢生，古色古香風貌不復，讓人欣慰的是，10年前，事業有成的施家後代不忍養育他們長大的古井殘破不堪，出錢出力讓百年古井活水重現。

施瑜銘說，古井活水再現帶給社區喜悅，更也凝聚社區向心力，經過努力，廍子社區將施家古厝及古井營造成社區懷舊景點，也是產業交流的園區。

25日的「古井風華再現10周年嘉年華」，除了邀請各界懷舊回味，更結合在地特色產業，將送出青農許滄淋栽種的2000顆無毒蔬菜、還有免費糯米麵、糯米粿品嘗等活動，熱鬧可期。

(中時)