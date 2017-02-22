土豪哥求刑12年 受害女模父悲觀

W飯店女模命案在今天偵結後，受害郭姓女模的父親透過友人表示，雖然土豪哥朱家龍被求刑12年，但飯店已經被徹底清潔過，所有證據都被湮滅，該串證的也都已經串證，土豪哥是被藥事法起訴，能被重判他並不樂觀。郭父在今天從台東北上台北，預計明天將與律師針對案情討論。

(中時)