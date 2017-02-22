以為改名能改運勢 毒蟲持有毒品遭警逮
41歲邱姓男子有多項毒品前科，為警方列管治安顧慮人口，為了減少官司纏身，想藉由改名來改變運勢，沒想到改名不改個性，20日在外埔區重光路涉嫌持有安非他命，遭警方識破，全案依違反毒品危害防制條例送辦。
大甲警方表示，邱姓男子因有多項官司纏身，且近來身體狀況不佳，希望透過改名能改變運氣，但始終無法記取教訓，改名不改個性，仍繼續涉嫌持有及吸食二級毒品安非他命。
外埔分駐所巡佐許建成、警員陳建宇20日巡邏時，於重光路25巷口，發現邱男看到警方神色慌張且加緊腳步離開，立即追上前盤查，發現邱為警方所列管治安顧慮人口，且有多項毒品前科。
邱男供稱，改名是希望減少官司、使運勢變好。警方表示，邱嫌改名終究改不了運，仍逃不過警察法眼，並於現場查獲邱男涉嫌持有及吸食二級毒品安非他命，起出0.57公克證物，全案依違反毒品危害防制條例送辦。
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(中時)
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