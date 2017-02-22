2毒販嘉義中庄營區旁賣毒 連拐杖男都來購買
嘉義縣警察局中埔分局偵查隊於日前接獲檢舉，報案人指出水上鄉中庄營區附近有陳姓及黃姓毒販，平日以賣毒品並擁槍自重，獲報後展開調查，並報請臺灣嘉義地方法院檢察署江金星檢察官指揮偵辦。而這兩位毒販所販賣的毒品也吸引了行動不便持拐杖前來購買的夫妻檔。
經過幾個月的跟監追查後，發現陳姓及黃姓等毒販和藥腳連繫後都在中庄營區旁做為販毒交易地點，警方為了進一步查緝毒販住處連續數日埋伏跟監，終於鎖定落腳處，於是報請檢察官後聲請搜索票，在22日半夜出擊，當場查獲陳姓毒販70年次、贓物前科。
同時在陳嫌住處當場查獲藥腳數人，警方在3個月的通訊監察時發現有一對常客夫妻，牛稠埔人，76年次的曾姓夫妻，其丈夫是一位身障人士，手持四腳拐丈前來購買。另於嘉義市玉山路大統路口前趁黃姓毒販73年次、販賣毒品、妨害自由等前科，下車之際當場查獲皮包內藏有制式90子彈7發、幾可亂真玩具槍1支及施用安非他命工具1批。
22日共查緝販毒及藥腳共10人，查扣2級品安非它命0.61公克及吸食器等證物，偵訊後全案依槍砲彈藥管制條例、毒品危害防制條例罪等罪移送嘉義地檢察署偵辦。
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(中時)
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