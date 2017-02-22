詹啟賢：不是為了選總統而選黨主席

宣布參選國民黨主席的前副主席詹啟賢今天說，「我不是為了選總統而選黨主席」，他宣布選黨主席、選總統是政治承諾，不希望有閃躲的事，黨內提名有程序，該他承擔會承擔。

詹啟賢下午出席在北投婦聯三村文化里活動中心舉辦的「讓國民黨不一樣改革座談會」，出席民眾提問踴躍，包括假設無法擔任黨主席，還是繼續選2020嗎？如果參選總統，如何尋求黨的支持？

詹啟賢說，他選黨主席、選總統，是一個方向、一個承諾，要往前走，其他的不需要現在考量。他說，任何事都有可能，選黨主席、選總統是他個人對黨員的政治承諾，不希望有躲躲閃閃的事情，國民黨提名有程序，「該我承擔，就承擔，如果有比我更優秀的，必須幫他抬轎，我會抬」。

有民眾問到，是否考慮和前行政院長張善政搭擋選2020？詹啟賢說，副手現在還沒辦法談，如果確定是提名人，才有權利談副手。

面對民眾的質疑，詹啟賢進一步表示，「我不是為了選總統而選黨主席」，不是來晃兩下為了2020，錯了。他說，過去黨主席和總統候選人不同，發生多少事情，2008年吳伯雄當黨主席，馬英九選總統是偶然的意外，馬英九是因為特別費案不得已辭掉黨主席，幸運的是吳伯雄來當，假如不是吳伯雄呢？

詹啟賢說，反觀民進黨，總統蔡英文當時選黨主席，沒有多少黨代表的票，但民進黨內部認為，只有蔡英文能帶領黨一路選到總統，因此支持她。

「我是這樣的承諾，要把黨的氣勢帶上來，不要誤解」，詹啟賢表示，只有這樣才能把黨的氣勢一路往前帶，才能到2018、2020，選黨主席是首要目標，他也提醒大家，從今年開始到2020，國民黨跟中華民國不會平靜無事，會有很多情況產生，國民黨要扮演甚麼角色，責任從黨主席選後開始，戰士不能選擇戰場，要一路打到底，不能等到2020才來做這個事，「我覺得我現在就要開始負責，我也會帶著大家選2020」。1060222

(中央社)