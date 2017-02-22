1/3美國人想換人做做看 盼阿諾川普互換

我要評比

民調顯示，超過1/3美國人希望總統川普和加州前州長阿諾史瓦辛格互換工作，川普接下阿諾的「新名人接班人」（The New Celebrity Apprentice）主持棒，讓阿諾接任總統。

「哈芬登郵報」網站報導，川普（Donald Trump）對阿諾（Arnold Schwarzenegger）擔任主持人的表現一直頗多批評，先前還曾斥責阿諾「接班」後該節目收視率低迷；但川普自己的表現也是頗多爭議，大部分國人批評他當總統的表現。

「哈芬登郵報」／YouGov 聯合民調發現，3成5受訪者希望阿諾和川普互換工作，3成3滿意現在這樣，3成1不確定。

若要阿諾和川普互換工作，美國得先解決憲法問題，因為奧地利裔的阿諾不在美國出生，依法無法擔任總統。1060222

(中央社)