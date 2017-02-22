閃違規機車 吊車撞廂型車婦人重傷

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一輛吊車今天中午行經苗栗縣銅鑼鄉中正路與新興路口，為閃避違規右轉機車，導致前方吊臂插進對向廂型車，車內69歲婦人當場口鼻出血，一度失去呼吸心跳，緊急送醫搶救。

這起車禍發生在今天中午近12時，由60歲邱姓男子駕駛的吊車，沿銅鑼鄉中正路往北穿越新興路口時，突然往左偏，吊車前臂吊桿直接撞及對向車道的綠色廂型車。

70歲廂型車陳姓駕駛幸運僅輕微擦挫傷，但坐在他後方的69歲妻子首當其衝，疑因吊臂重擊遭重創，口鼻不斷冒出大量鮮血。

警消獲報到場，發現廂型車左側車身變形受損，左後車門更是整片被扯下，受傷婦人一度失去生命徵象，緊急送往大千醫院經搶救後送加護病房觀察。

吊車駕駛指出，綠燈直行穿越新興路口時，發現一台機車從右後方突然竄出，為閃避騎士才會往左偏撞上對向廂型車。

警方初步調查並調閱路口監視器畫面，發現43歲藍姓女騎士違規紅燈右轉，3方駕駛經酒測均無酒精反應，將進一步釐清肇事原因及相關責任。1060222

(中央社)