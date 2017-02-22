寧澤濤私自代言 被踢出陸國家游泳隊

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中國大陸高人氣泳將寧澤濤去年在里約奧運表現不佳，今天傳出他因「私自代言廣告等原因」調回中共海軍游泳隊訓練，被踢出中國大陸國家代表隊，但官方尚未證實此事。

中新網報導，多家陸媒今天披露一封中國大陸國家體育總局游泳運動管理中心致中共海軍游泳隊的信函，指寧澤濤「因私自代言廣告等原因被調整回海軍隊進行訓練」，落款時間為2016年10月18日。

報導引述中國大陸游泳界資深人士說法指出，具中共海軍中尉軍階的寧澤濤已不屬於中國大陸國家游泳隊隊員。但中國大陸國家體育總局游泳運動管理中心尚未對外說明此事。

寧澤濤2015年8月在俄羅斯喀山舉行的世界游泳錦標賽男子100公尺自由式奪冠後，獲封「國民老公」，人氣高漲，但之後發生的事卻令人始料未及。

里約奧運2016年8月開幕前夕，一條在微信朋友圈流傳的文章提到，寧澤濤因違規接拍廣告及停訓等原因，面臨中國大陸國家體育總局游泳運動管理中心處罰，可能無緣參加里約奧運。

寧澤濤事後雖順利參加里約奧運，卻止步於男子100公尺自由式準決賽，50公尺自由式也在預賽階段便遭淘汰。奧運期間，他5度走過場邊採訪區，但都只微笑說句「謝謝」或「辛苦了」。

里約奧運結束3個月後，寧澤濤終於在中國大陸中央電視台一檔紀錄片中訴說「委屈」，解釋為何在里約奧運表現不佳。

他在片中提到，2016年6月在澳洲訓練極為艱苦，但中國大陸國家體育總局游泳運動管理中心卻中斷移地訓練要他回北京。他之後又遭遇諸多不公正待遇，包括被勒令搬出宿舍、餐廳通行證被消磁。

寧澤濤在紀錄片中表示，「此處不留爺，自有留爺處。」1060222

(中央社)