被疑涉性侵案 男子遭痛毆PO網

大里區17歲張姓少年因懷疑19歲的黃姓友人涉嫌下藥性侵女子，竟撂人將黃男帶至太平區一處廣場，並以球棒、安全帽痛毆黃，還逼迫他拍攝「認罪」影片後PO網，霧峰警分局獲報，22日逮獲張男等4名涉案嫌犯，依傷害、妨害自由等罪嫌法辦，但目前仍無具體事證證明黃男涉及性侵。

(中時)