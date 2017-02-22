花蓮偏鄉小學生 參訪故宮南院
教育部為推動美感戶外教育，協助學生從小開始培養美學鑑賞能力，以消除城鄉的藝文教學差距，同時配合故宮南院的（故宮文化輕旅行，補助偏鄉學子交通費到故宮參觀展覽），22日有來自花蓮東里國小22位小朋友來參觀。
22日，有22位花蓮東里國小涵括了4、5、6年級的小朋友搭了近330公里的車程，翻閱了中央山脈來到了故宮南院。花蓮縣東里國小教導主任曾雅薇表示，學校有109年歷史，曾獲教育部藝術貢獻獎，相當重視台灣藝文歷史，3年前將台灣知名畫家陳澄波列入教育課程，22日到南院觀賞故宮典藏文物及日本國寶，也在行前製作了學習單以供學生在參觀時可以學習紀錄。
東里國小小朋友在觀賞前，派出了八位穿著印尼、日本、韓國等國家服飾，用演講的方式，描述自己最想觀看的文物，有小朋友最想看日本特展中的「遮光器土偶」，想看看小叮噹卡通裡面其中的土偶角色。
故宮院長林正儀指出，故宮與教育部跨部會合作，讓更多偏鄉學子有機會親近故宮典藏文物及近距離觀賞日本國寶，由於北部的資源以及藝文展演都集中在北部，在台北可以輕而易舉的見到各種藝術文化活動，相對的在南部偏鄉地區顯見文化貧窮。因此，故宮南院推出了（故宮文化輕旅行，補助偏鄉學子交通費到故宮參觀展覽），補助偏鄉學子的交通費，可以前往故宮南院參觀罐內特展以及常態展，也可以從文化面向提升生活涵養，符合美學教育向下紮根構想，未來故宮將建立平台，提供更多合作機會。
(中時)
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