人口高齡化 水上車站爭取設置電梯
位在北回歸線旁的水上鄉，鄉內有一座相當重要對外的聯絡車站，水上車站每天進出的人口以學生及老人為主，目前在水上車站內要進入南下月台，只能依靠樓梯移動，但年紀大的鄉民，每次見到這高聳的樓梯就頭痛。目前水上鄉長已向縣府及台鐵爭取經費改善水上車站月台，增設無障礙空間。
台灣鐵路管理局目前在南部地區的車站都已經在進行月台改善工程，原本的老舊月台都無設置手扶梯以及電梯，由於台灣人口逐漸邁向高齡化，尤以嘉義縣的老年人口居冠，也因此更需要在月台設置無障礙空間。水上鄉的老人常需要到鄰近的嘉義市就診看醫生，也都以火車為交通工具，而水上車站的月台間目前只有一座人行高架橋可通行。
嘉義縣議員林緗亭表示：原既定政策，無障礙電梯設置，水上及南靖車站皆須設置，但鐵路高架化工程的規劃目前高架化的部分到水上車站，南靖車站因鐵路上方有東西向快速道路跨越，南靖車站未高架化，因此原定計劃是否有變數？是否會影響改善無障礙電梯的進度？應儘速確認。
嘉義縣立委蔡易餘在去年2月1日上任之後，2月22日發函給台鐵要求增設水上車站友善無障礙空間，2月26日蔡委員在立院書面質詢台鐵局。台鐵回應，水上車站無障礙電梯工程目前已經納入「鐵路行車安全改善6年計畫」，此計畫實施期程為104年至109年，工程預計106年發包施工，107年陸續完成，後因在105年發生台南大地震，這筆經費遍挪用到台南大地震救災項目中。目前，台鐵重新規劃，預計106年底，將全島需要改善無障礙電梯的車站納入計劃，完成規劃，預計107年，以水上車站為優先施工車站。
此「鐵路行車安全改善6年計畫」是否會與鐵路高架化相衝突，台鐵局回應，這兩個計畫完全不衝突，可以各自完成。
(中時)
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