高雄監獄新設X光放射檢查室

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高雄監獄與國軍高雄總醫院合作，在獄中新設X光放射檢查室。（高雄監獄提供）

高雄監獄過去因缺乏X光檢查設備，收容人得以外醫方式，戒護至國軍高雄總醫院檢查，徒增人力負擔及安全管理方顯。為此，獄方與院方合作，在監所內設置「X光放射檢查室」。典獄長王文笔指出，檢查室成立象徵收容人醫療品質、健康照護大幅提升，邁入全新里程碑。

獄方指出，多數收容人為經濟弱勢，為降低收容人及家屬負擔，避免錯失治療時機，需仰賴先進的醫療設備與檢診技術，過去因獄中缺乏X光設備，只能以外醫方式戒護收容人到醫院檢查。

高雄監獄典獄長王文笔指示相關科室，與國軍高雄總醫院共同設置「X光放射檢查室」，獄方投入90萬元進行空間規畫施工，國軍高雄總醫院則投資200多萬元設置醫療儀器。

獄方評估，X光檢查室每年將可提供至少200人次服務量，每年預將可減少戒護人力約500人次、降低1000小時的加班時數，更有效運用戒護人力。

(中時)