傳賄選 寶山鄉農會代表遭約談

農會基層選舉19日剛落幕，寶山鄉農會為新竹縣唯一總幹事非同額競選的基層農會，由現任總幹事李筱華、農會職員陳信良競爭，寶山鄉19日選出32名會員代表，支持2人者各佔一半，今天隨即傳出有農會代表、鄉親遭到新竹縣調查站約談。

地方人士指出，寶山鄉農會選舉向來競爭激烈，也被視為明年鄉長選舉前哨戰，寶山鄉農會將在3月5日召開會員代表大會，將選出理事、監事，並推選出理事長，接續再由理事長遴聘總幹事，若屆時仍出現「各一半」狀況，即有可能透過抽籤方式決定。

不過尚未等待會員大會召開，今天即傳出疑似賄選風波，清晨6點，即有鄉親被帶走約談，其中至少有1名代表及多名鄉親，甚至有家屬送血壓藥到調查站給被約談者，疑與金錢賄選有關。

(中時)