九歌兒童劇團 25日虎山藝術館演出《彩虹魚》

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九歌兒童劇團將在虎山藝術館演出的《彩虹魚》。（楊樹煌翻攝）

九歌兒童劇團為提供大小朋友對於人際關係互動的思考，定25日在虎山藝術館戶外小舞台演出《彩虹魚》，該作品改編自享譽國際的同名繪本，適合全家一起觀賞，歡迎大家共襄盛舉。

九歌兒童劇團團長黃翠華表示，編導製作《彩虹魚》，希望提供大小朋友對於人際關係互動的思考。不論年紀，人人都應該學習尊重彼此的不同之處，學習欣賞讚美他人優點，才能在生活中結交更多朋友，擁有愈來愈多的善緣，節目精彩可期，適合全家一起來觀賞。

(中時)