特別預算規模 最快2月底出爐

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行政院發言人徐國勇今天表示，牽涉前瞻基礎建設的特別預算、年金改革與長照財源的稅法等，是行政院希望儘速通過的優先法案；至於特別預算的規模，最快2月底或3月初將確定金額。

徐國勇下午受訪時表示，明天中午行政院長林全將與立法院各委員會召委致意，溝通本會期優先法案，其中年金改革、牽涉前瞻基礎建設的特別條例跟特別預算、長照財源、稅改、老屋重建等，是行政院希望列為優先法案的項目。

徐國勇說，其中牽涉前瞻基礎建設的特別預算，金額規模、特別條例、細目等，預計2月底或3月初會出爐，目前確定的項目有軌道建設與水資源環境，屆時將在向外界說明。1060222

(中央社)