防血汗實習 高餐大：私自訂約列鑑戒
高餐大今天說，西廚系實習生被台中烘焙坊高額求償爭議，校方將持續協助善後，本案肇因學生瞞著校方與業者私訂契約衍生糾紛，將作為實習宣導鑑戒，並列入實習生輔導訪查重點。
高餐大兩名西廚系女實習生去年7月到台中永采烘焙坊實習，每天工時14小時，兩人不堪超時工作負荷，今年1月離職，業者認為，兩人未依合約3週前辭職，各求償高額營業損失及精神賠償。雙方今天在台中市勞工局開協調會，校方也派員陪同學生面對。
校方表示，去年7月首次與該烘焙坊合作，老師也定期北上訪查關懷學生實習狀況，本事件肇因於老師輔導學生時並未從實習生口中得知「超時工作」與「業主私自與學生訂定契約」狀況，直至店家揚言提告才由學生得知狀況。
校方說，經檢視業者與學生私下簽訂的合約，內容違反勞基法規定，也違反業者當初與學校簽訂的建教合作契約，學校將中止與業者的合作關係，目前已轉介兩名學生至其他業者繼續實習，確保學生學習權益。
高餐大說，至於後續與業主的協調，校方仍將持續與學生共同面對，維護學生權益。
校方指出，校方實習前一再叮嚀學生於實習期間碰到不合理要求時，儘速跟輔導老師及學校聯繫，由學校協助解決，很遺憾還是出事。
高餐大表示，本事件將製成案例於實習行前說明會時向實習生加強宣導「不可私自訂約」，實習碰到不合理要求時，務必跟學校聯繫，由學校協助解決。
校方又說，老師訪視實習生所填寫的輔導單將增設「業者是否另外要求各別簽訂契約」、「是否違反休假安排」、「是否超時工作」等違反建教或勞基法原則，好讓校方及早知悉，及早因應，避免「血汗實習」惡夢重演。1060222
(中央社)
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