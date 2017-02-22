炎炎夏日 哥國動物園動物吃冰棒加沖涼

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哥倫比亞聖塔菲動物園（Santa Fe Zoo）出奇招吸客，同時讓動物們在炎炎夏日能消暑解熱。

路透社報導，動物園飼養員及獸醫魯伊斯（DarwinRuiz）表示，週末一天將有各5小時能讓遊客幫忙為動物們準備水果冰棒，這將實施至26日。

魯伊斯說：「遊客能替動物準備水果、木瓜、芒果和香蕉，加水再冰起來。」

製作完的冰棒掛在動物們容易拿到的樹枝上。

動物園也在某些區設置額外的水池和水設施，讓動物透心涼，遊客也能幫忙動物沖涼。1060222

(中央社)