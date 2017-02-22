大巨蛋復工？ 柯P：保證不會刁難

台北大巨蛋有望復工？媒體報導，大巨蛋在副市長陳景峻、柯文哲辦公室主任蔡璧如的斡旋下，目前該案已完成台灣建築中心安全性能審查，接下來將進行都審、環評，預計明年8月大巨蛋就能完工。台北市長柯文哲今天出席活動會後受訪表示，「施工進步沒有時間表，該怎麼做就怎麼做。」

媒體問及，是否趕在連任之前讓大巨蛋完工？柯回說，「不能這樣講，施工進度不是我能決定。」柯文哲表示，不要下時間表，該怎麼做就怎麼做。至於是否三個月內復工？柯文哲僅說，沒辦法這樣回答，「但過程公開透明，保證不會刁難」。

柯文哲表示，大巨蛋一定會公開透明解決，審查過程訴諸大眾，就是解決爭議最好方法。柯強調，安全就是最起碼的標準，所以條件之下不會刁難，給社會大眾來看。

不過媒體稱，大巨蛋是在在台北市副市長陳景峻與辦公室主任蔡璧如協調下，有望復工。媒體也質疑談判是否符合「公開透明」？陳景峻表示，每次台建中心審查都有他的發言紀錄，都可以調到，去年趙藤雄來市府談判，那時候也是有資料可查的。

柯文哲則沒正面回覆問題，僅說與遠雄會談，大部分其實只是表達意見，市府堅守依法行政。媒體追問，之前批馬郝密室，現在談判記錄也沒公佈？柯仍說，「也沒什麼談判，就各說各話而已。」

至於台建中心審查標準，是否符合北市府提出七大公安要求？柯文哲表示，防火避難性能審查差不多，剩下環評、都審。「既然台建審過，我們也沒比人家更厲害。」他也提到，環評、都審都可以公開旁聽。

都發局長林洲民今天受訪也強調，遠雄2年前已經啟動台建中心審查程序，根據台建中心的要求，已經變更大量主要構造，如樓梯、逃生梯等，但對於市府部分的都審及環評，遠雄從前年12月17日都審會之後就未再遞件。

林洲民表示，只要變更設計程序，都必須經由都審公評的程序，沒有一個特定案件能夠走備查程序。

另外，台建中心也澄清，審查尚在執行階段，並未送出結果，因此也沒有時程問題。

(中時)