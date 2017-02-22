中市東區自來水幹管修復完成 已恢復正常供水
台中市東區精武東路與三賢街口自來水幹管日前破裂漏水，影響大里、大肚、霧峰、烏日、太平及東區、南區、北屯區部分地區正常供水，經自來水公司及台中市政府水利局搶修，昨天傍晚6時陸續恢復供水，今天（22日）上午大里區部分地區尚未有水，經發局協調自來水公司加強區域供水量調節後，全市平地地區已恢復正常供水。
至於太平及霧峰區部分高勢地區，因位於管線末端，預計將平地再延後8至12小時復水，也就是今晚深夜左右可以全面恢復。
經發局指出，自接獲通報停水事件後，立即與消防局及自來水公司建立連繫平台，除持續掌握管線搶修進度及復水進度外，並就個案特殊供水需求，協調水車供水，例如21日晚間接獲大里區醫療機構用水需求，立即請自來水公司優先派遣水車支援送水。
市府水利局協助自來水公司完成搶修後，隨即於昨天下午邀集自來水公司及相關業者召開檢討會議，就未來施工前管線協調機制，加強審查覆核作業，以避免類似事件重演。
(中時)
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