鍾小平欲取市黨部主委 丁守中：我16年前就做過
國民黨地方黨部主委直選勢在必行，宣布參選下屆台北市長的市議員鍾小平昨日指出，北市黨部主委是市長選舉重要戰略制高點，不僅可牽動市議員和立委提名，同時也可視為市長選舉前哨戰，他表示自己有意先取黨部主委再攻市長；有意角逐下屆台北市長的同黨前立委丁守中被鍾視為假想敵，但丁守中嗤之以鼻說：「我不想跟他放在同一條新聞，我16年前就做過黨部主委，台北市一草一木我都很熟。」
去年9月4日全代會中，國民黨通過中常委姚江臨等人提案，未來地方黨部主委將採取直選，但此案被視為是黨內民主化的重大改革，但形同削弱黨主席人事任命權，亦牽動黨主席選舉動員等敏感神經。丁守中和鍾小平昨日不約而同表示支持直選案，但對於鍾小平意欲先取北市黨部主委，並將丁守中視為黨內勁敵，丁聞言非常激動不屑地表示：「拜託不要把我跟他放同一條新聞，我怎麼會去評論鍾小平的論述，要我評蔡英文的說法還差不多。」丁守中強調，自己16年前就當過市黨部主委，從未有過再選主委的念頭。
目前力挺前副總統吳敦義競選黨主席的鍾小平認為，市黨部主委由中央指派，根本叫不動民代，未來直選後，影響力將不輸北市任何單一立委，宣稱自己不選議員將選市長的他強調，拿下黨部主委是市長選舉前哨戰；鍾小平表示，自己黨內勁敵是丁守中，黨外對手是柯文哲，民進黨和柯文哲的較量已經結束，下次必然是柯文哲再選市長的局長。
目前台北市國民黨籍議員席次27席，以總席次63席論，過半必須達到32席；多出的6席，必須在各選區至少都增選上1席才有可能，否則國民黨拿下市長行政權，市議會卻不能過半，執政仍然力不從心。
(中時)
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