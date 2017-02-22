擴張海外海軍市場 大陸推銷S-26潛艦

S-26可能為039B潛艦的外銷版。（網路照片）

擴張海外海軍市場 大陸推銷S-26

利用參加阿布達比防務展的機會，中共試圖擴大海外軍火市場，向外推銷新型的S-26傳統動力潛艦。

美國軍事專家費雪（Richard Fisher），在投給《詹氏防衛周刊》的文章中指出，這艘潛艦由中國船舶重工國際貿易有限公司打造，並裝備可延長水下作業時間，並大幅降低噪音的絕氣推進系統。費雪認為，S-26在設計上就是以裝備了絕氣推進系統的039B元級潛艦。中國船舶重工國際貿易有限公司在阿布達比防務展的攤位上，展出了S-26潛艦的模型。

根據官方提供的數據，S-26潛艦的排水量為2,660噸，全長79.5尺，寬達8.6尺，擁有18碼的最快速度與300尺的最高潛深度。

(中時電子報)