新聞深喉嚨》機捷蓋20年「斷軌」還通車 急什麼？

新聞深喉嚨

什麼「十字架」都不揹的交通部長賀陳旦，21日被逼急了，在施政總質詢時公開承諾228連假出遊「100%」安全！姑且不論「100%」安全是哪來的自信？這張支票只限遊覽車，而且賞味期限只限228連假，顯然還是沒搞懂國人要的是法規與制度的真正改革，而不是政務官臨時起意「耍嘴皮」。

而諷刺的正是同一天，試營運期間的機場捷運，竟然驚傳「斷軌」。雖然沒有造成人員傷亡，也不是在主軌道上，但甚至還沒通車就「斷軌」引起輿論嘩然，學者警告，應該要暫時停駛，特別是同批進口的鋼軌更應該徹底檢修，但機捷似乎老神在在，緊急搶修換軌，不但照常試營運，也不打算延後通車。真有這麼急嗎？

機場捷運難道還差徹底檢修再通車的幾天時間？短短50公里蓋了20年，基本上就是個見證政黨惡鬥，政商勾結，政府失能，各種積弊於一身的公共建設負面教材！前總統李登輝時期，堅持採用BOT，由自己好友長億集團旗下，從未有重大交通建設實績的長生國際得標，但卻一再延宕。前總統陳水扁任內竟然讓明顯違約的長生國際拿回10億元保證金，同時又再度讓沒有機電背景的日本貿易商丸紅取得機電標。

前總統馬英九執政末期，機捷基本上已經完工，但時任桃捷董事長的何煖軒聲稱機捷有4522項缺失，因此不能通車，時任行政院發言人孫立群還公開要國人「記住何煖軒這個名字」。沒想到，政黨輪替之後，機捷交到了新政府手中，4522項缺失突然「雲淡風輕」，竟然可以「先通車，再改善」。如果這不是「藍綠惡鬥，黨派徇私」，什麼才叫做「藍綠惡鬥，黨派徇私」？

就在何煖軒與賀陳旦的精心護航下，蔡總統眼看即將歡喜「收割」機捷，試乘時還難掩狂喜比了個「讚」，但20天後，如今機捷驚傳「斷軌」危機！這可是人命關天的大事，《新聞深喉嚨》要再問一次，蔡總統，賀陳旦，「收割」真有這麼急嗎？

位於台中七期的「永采烘焙坊」，是在地小有人氣的「貴婦下午茶」名店。兩名國立高雄餐旅大學的女大生在此實習，月薪20008元，但實領16000多元，每天工時超過14小時，向老闆反應工時太長，還被罵「無腦」！兩人不堪體力負荷，1月間以口頭告知，及傳簡訊的方式辭職，沒想到業者卻反指2人未依照合約在3週前告知，委託律師向兩人各求償59萬元。台中市勞動局初步認定，兩名女大生一週工作超過46小時。以及工作時間未給上六天休一天的部分，都「確定違法」，將在聽取業者說明後，依法每件開罰2萬到100萬元不等罰鍰。

「蝶戀花」悲劇掀開了駕駛，導遊「血汗觀光」的冰山一角，但台灣「惡老闆」們顯然毫無下限，我們的年輕人，到底處在什麼樣的「低薪地獄」？到底該怎麼拯救啊？

從「蝶戀花」到「永采」，凸顯的是要對付台灣的「惡老闆」們，寄望「人性本善」，「道德勸說」，根本「緣木求魚」！如今台灣的勞動環境，與政府的勞檢力道，連維持《勞基法》的最低標準都做不到，又遑論「一例一休」許諾的先進社會？如今，包括民進黨立委林俊憲也開炮了，說「一例一休」有問題就要改，「不要管面子」；行政院長林全拋出「彈性解釋，不修法」的「風向球」。知錯就改啊，還在等什麼？

國民黨立委盧秀燕21日在施政總質詢時質疑，農委會防檢局以防疫會議之名分別安排淡水兩天一夜、桃園兩天一夜，卻只開了2至4小時的會，就去騎馬、參觀蔣公行館、活魚三吃等；農委會防檢局長表示，當時的會議確實是防檢局有補助，以淡水為例，大約補助12至14萬元，不過防檢局的同仁開完會、餐敘之後就各自離開，並未住在當地，也未參與相關活動。至於被外界指騎馬、旅遊等活動，防檢局長說，據了解是新北動保處自己的經費支應，會到那裏主要是因為「馬也是屬於動物的一種」，跟疫病管理相關。這樣防疫，這樣開會，如今禽流感大爆發，意外嗎？

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(中時電子報)