與「全馬」員警上演追逐戲碼 通緝犯腿軟就逮
29歲趙姓男子通緝犯，日前在梧棲童綜合醫院前，巧遇休假穿便服的員警紀振育，兩人一對上眼，趙誤認仇家報復拔腿就跑，紀姓馬拉松勇警使出長跑功力，沒10分鐘，趙嫌便氣喘吁吁栽跟斗。
紀員表示，趙嫌犯有竊盜、傷害、妨害自由等前科，於海線地區涉及多起刑案，為通緝犯，先前曾將趙嫌帶回做過好幾回筆錄，是派出所的常客，印象很深刻。
日前在梧棲童綜合醫院前巧遇，兩人一對上眼，紀員立即認出趙嫌，而趙誤認係仇家尋仇拔腿就跑，2人在馬路上演追逐戲碼，不到10分鐘，趙嫌便栽在平日熱愛馬拉松的紀員手中。
紀員指出，兩人在馬路上追逐，趙嫌一下子便腳軟跑不動，自己則是臉不紅氣不喘，輕鬆將趙制伏在地；紀笑稱，自己平時熱愛長跑，42K馬拉松是家常便飯，今天終於發揮功力了。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。