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與「全馬」員警上演追逐戲碼 通緝犯腿軟就逮

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通緝犯遇「全馬」員警 跑沒2、3下就軟腳
趙姓通緝犯（右）遇上「全馬」員警，跑沒2、3下就變軟腳蝦。（陳淑娥翻攝）

29歲趙姓男子通緝犯，日前在梧棲童綜合醫院前，巧遇休假穿便服的員警紀振育，兩人一對上眼，趙誤認仇家報復拔腿就跑，紀姓馬拉松勇警使出長跑功力，沒10分鐘，趙嫌便氣喘吁吁栽跟斗。

紀員表示，趙嫌犯有竊盜、傷害、妨害自由等前科，於海線地區涉及多起刑案，為通緝犯，先前曾將趙嫌帶回做過好幾回筆錄，是派出所的常客，印象很深刻。

日前在梧棲童綜合醫院前巧遇，兩人一對上眼，紀員立即認出趙嫌，而趙誤認係仇家尋仇拔腿就跑，2人在馬路上演追逐戲碼，不到10分鐘，趙嫌便栽在平日熱愛馬拉松的紀員手中。

紀員指出，兩人在馬路上追逐，趙嫌一下子便腳軟跑不動，自己則是臉不紅氣不喘，輕鬆將趙制伏在地；紀笑稱，自己平時熱愛長跑，42K馬拉松是家常便飯，今天終於發揮功力了。

(中時)

關鍵字：馬拉松通緝犯腿軟
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