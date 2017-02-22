中華4G斷網 38萬戶3月帳單減免
NCC今天說，中華電信4G用戶12日發生上網異常，38萬用戶受影響，3月份帳單將減免新台幣100元；9日上網Google服務發生障礙將依個案補償。
中華電信用戶9日上網Google發生障礙，以及4G用戶12日發生上網異常，國家通訊傳播委員會（NCC）啟動行政調查，下午舉行記者會表示，中華電信上午到會說明異常原因及改善措施。
NCC表示，9日是中華電信與Google雙方路由訊息量設定異常造成，12日是4G行動網路與HiNet介接邊際路由器設備卡板故障造成。
有關用戶權益維護，NCC說，中華電信提出補償方案，4G上網異常有38萬用戶受影響，這類月租型客戶將在3月份帳單減免100元；連接Google上網服務受影響用戶，已接獲748件申訴案，將依個案情況補償。
NCC表示，中華電信在制度管理面、網路設備面、人力管理及訓練面、消費者服務面等，都有待改善與精進，NCC會持續督導中華電信。並已在行動寬頻業務管理規則及固定通信業務管理規則，增訂電信事業障礙通報程序、門檻及時限，確保民眾基本通訊權益。1060222
(中央社)
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