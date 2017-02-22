南投公布施行登山自治條例 配套待完成

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南投縣登山活動管理自治條例公布施行，但一般與特殊山域劃設、登山保險額度及承保人數，仍有待完成，才能有效執行條例。

南投縣制定登山活動管理自治條例，經縣務會議通過、縣議會三讀通過，去年11月15日提交內政部核備，今年1月13日通過，縣府2月2日公布施行，登山者未來若在南投縣山域違規登山而需救助，可能須支付救難人員、車輛油料、飛行器油料等費用。

南投縣政府消防局災害搶救科長陳泓銘今天說，南投縣登山活動管理自治條例雖自公布日施行，但縣內山域將劃分為一般管制山域、特殊管制山域，目前仍劃設中，加上保險額度、承保人數等問題，仍待與中華民國產物保險商業同業公會調整，自治條例仍需時間完成配套，才能有效執行。

根據自治條例，進入南投縣公告山域從事登山活動，應申請許可；除天災、不可抗力狀況、避免緊急危難，否則不可改變登山路線範圍，及禁止進入未開放山域步道與自行開闢路徑；應準備所需器材及完善計畫；注意氣象資料；攜帶定位器材及緊急聯絡通信設備。

其中，若登山者要攀爬「特殊管制山域」，應由領隊帶領，並依登山路線難易度，由領隊為本人及隊員辦理登山綜合保險，最低保險金額由南投縣府另行公告。但因保險金額、最低承保人數、一般及特殊山域劃設作業仍進行中，自治條例將分階段執行。1060222

(中央社)