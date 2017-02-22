工商服務普查 澎湖縣府動員百人投入
工業及服務業普查4月15日起全面實施，澎湖縣政府將動員100位工作人員，在為期2個月的期間內，完成全縣5520家業界普查。
澎湖縣工業及服務業普查處今天舉行100位參與普查工作人員研討會，縣長陳光復期盼全體普查工作夥伴，發揮團隊精神與服務熱忱，落實執行普查業務，完成5年1次普查任務。
陳光復表示，工業及服務業普查最終目標是希望國家經濟更加穩定發展，民眾生活更加美好，讓政府充分瞭解各行業經營狀況，以研訂適切的產業發展政策，增加就業機會，促進國家經濟繁榮。
澎湖縣政府表示，澎湖工業及服務業普查，自4月15日至6月15日止，全縣普查家數有5520家，其中以馬公市4421家為最多，其次為湖西鄉444家，白沙鄉291家，西嶼鄉223家，七美鄉90家及望安鄉51家。1060222
(中央社)
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