鬼怪襲台 孔劉4月辦粉絲見面會
韓劇「鬼怪」在台掀起熱潮，繼「地獄使者」李棟旭宣布將在4月來台舉辦見面會外，孔劉也將在4月開始舉辦巡迴見面會，台灣鬼怪迷終於有機會可以親身感受男神孔劉魅力。
孔劉所屬公司Management SOOP相關人士今天表示，為報答影迷長久以來的支持，將在海內外規畫能與影迷見面的活動，預計先在南韓國內與影迷見面，目前正在考慮多種方式與日程，計畫也將在台灣及香港舉辦見面會。
根據韓媒TV Report訪問，孔劉正為4月在首爾與影迷相見歡的活動做準備。孔劉2011年舉辦的出道10週年粉絲見面會至今，已有6年多未曾辦過這類活動，這次預計也將在台灣及香港舉辦見面會。
孔劉自出道以來累積不少影迷，不僅外貌出眾還有著堅實演技實力，可說是毫無缺點。他曾演出「餅乾老師星星糖」、「咖啡王子1號店」等多部連續劇，後在電影「尋找完美先生」、「熔爐」及「諜影殺機」等片中完美詮釋各式角色，可說是演技變色龍。
孔劉去年主演電影「屍速列車」在海內外票房屢創佳績，另1作品「密探」也是佳評如潮，上月剛播出完結篇的tvN連續劇「鬼怪」也進一步將孔劉的人氣推上高峰。
連續3部作品的成功讓孔劉人氣水漲船高，海內外的邀約也如雪片般飛來。孔劉為報答影迷的支持，正準備見面活動的消息傳出，再次引起各界關注。（譯者：中央社廖禹揚）1060222
(中央社)
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