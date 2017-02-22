女歌手孔敏智即將單飛回歸樂壇

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南韓演藝經紀公司Music works今天透露，旗下歌手孔敏智即將回歸樂壇，正在準備全新個人專輯。

2016年4月5日，孔敏智離開YG娛樂旗下女團2NE1，與經紀公司Music works正式簽約，準備展開單飛的歌唱生涯。

南韓「亞洲經濟」今天指出，經紀公司Music works人士表示，孔敏智為了準備個人專輯，最近忙到不可開交。

經紀公司表示，這個專輯除了展現孔敏智對音樂的態度，與朴宰範合作的歌曲也將收錄其中。1060222

(中央社)