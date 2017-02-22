南投縣環保人員聯歡 表揚績優鄉鎮及優良人員
南投縣環保局22日舉辦理全縣環保人員聯歡會，並頒獎表揚竹山鎮等績優鄉鎮及個人；縣長林明溱肯定清潔隊員辛勞，為縣內環境整潔打拚，期許縣內乾淨的環境，繼續保持，成為觀光發展的基石。
南投縣13鄉鎮市環保人員聯歡會，席開78桌，節目包括薩克斯風演奏，還有女版、男版肚皮舞精彩表演；南投市長宋懷琳、埔里鎮長周義雄、竹山鎮長黃丹怡、魚池鄉長陳錦倫、國姓鄉長丘埔生、集集鎮長陳紀衡，及縣議員張維華、簡景賢、游宏達、陳翰立及賴燕雪等人都到場共襄盛舉。
林明溱表示，清潔隊員站在第一線，擔負環境清潔任務，提供縣民乾淨的生活環境，勞苦功高；他並提醒清潔隊員執行勤務時，要注意自身安全，避免意外發生。
資源回收執行成效，竹山鎮公所奪冠，第2至第5名依序為埔里鎮、南投市、魚池鄉、草屯鎮。
南投縣環境清潔考核，由竹山鎮公所及魚池鄉公所榮獲分組冠軍，各獲獎金30萬元；南投市及國姓鄉居次，各獲獎金25萬元，第3名集集鎮獎金20萬元。
績優村里組，魚池鄉鹿篙社區勇奪社區組第1名，獎金12萬元。竹山鎮下坪里居次，獎金10萬元；第3、4名魚池鄉大林村、魚池村，分別獲獎金8萬元、7萬元。
資深績優清潔人員，包括南投市陳慶東、蔡郁秀，草屯鎮林福壽、白秀貞，埔里鎮劉光明、解素玉，竹山鎮許滿海、翁清金，名間鄉蘇威霖、中寮鄉游美慧、鹿谷鄉游杉本、國姓鄉楊吉照、魚池鄉王坤雄、水里鄉廖國佑、信義鄉全盛國。
環保局長方信雄表示，縣府對強化觀光景點市容維護及提升公廁清潔品質、整頓觀光景點區沿線道路環境非常重視，積極爭取編列競賽獎金，鼓勵鄉鎮市公所投入衛生清潔業務，並藉此帶動基層村里、社區總動員，推廣「清淨家園」永續目標。
(中時)
發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
- 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
- 請不要刊登與主題無相關之內容
- 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
- 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
- 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
- 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
- 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
- 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。