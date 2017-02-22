南投縣環保人員聯歡，表揚績優鄉鎮及優良人員

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南投縣長林明溱肯定清潔隊員辛勞，為縣內環境整潔打拚，期許縣內乾淨的環境繼續保持。（廖志晃攝）

南投縣環保人員聯歡會，肚皮舞演出娛嘉賓。（廖志晃攝）

南投縣環保局22日舉辦理全縣環保人員聯歡會，並頒獎表揚竹山鎮等績優鄉鎮及個人；縣長林明溱肯定清潔隊員辛勞，為縣內環境整潔打拚，期許縣內乾淨的環境，繼續保持，成為觀光發展的基石。

南投縣13鄉鎮市環保人員聯歡會，席開78桌，節目包括薩克斯風演奏，還有女版、男版肚皮舞精彩表演；南投市長宋懷琳、埔里鎮長周義雄、竹山鎮長黃丹怡、魚池鄉長陳錦倫、國姓鄉長丘埔生、集集鎮長陳紀衡，及縣議員張維華、簡景賢、游宏達、陳翰立及賴燕雪等人都到場共襄盛舉。

林明溱表示，清潔隊員站在第一線，擔負環境清潔任務，提供縣民乾淨的生活環境，勞苦功高；他並提醒清潔隊員執行勤務時，要注意自身安全，避免意外發生。

資源回收執行成效，竹山鎮公所奪冠，第2至第5名依序為埔里鎮、南投市、魚池鄉、草屯鎮。

南投縣環境清潔考核，由竹山鎮公所及魚池鄉公所榮獲分組冠軍，各獲獎金30萬元；南投市及國姓鄉居次，各獲獎金25萬元，第3名集集鎮獎金20萬元。

績優村里組，魚池鄉鹿篙社區勇奪社區組第1名，獎金12萬元。竹山鎮下坪里居次，獎金10萬元；第3、4名魚池鄉大林村、魚池村，分別獲獎金8萬元、7萬元。

資深績優清潔人員，包括南投市陳慶東、蔡郁秀，草屯鎮林福壽、白秀貞，埔里鎮劉光明、解素玉，竹山鎮許滿海、翁清金，名間鄉蘇威霖、中寮鄉游美慧、鹿谷鄉游杉本、國姓鄉楊吉照、魚池鄉王坤雄、水里鄉廖國佑、信義鄉全盛國。

環保局長方信雄表示，縣府對強化觀光景點市容維護及提升公廁清潔品質、整頓觀光景點區沿線道路環境非常重視，積極爭取編列競賽獎金，鼓勵鄉鎮市公所投入衛生清潔業務，並藉此帶動基層村里、社區總動員，推廣「清淨家園」永續目標。

(中時)