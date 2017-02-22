資管系畢業 王彥鈞決定追夢搖身變烘焙師

新竹市民王彥鈞，原資管系畢業，由於興趣不符，去年參加市府「複合式餐飲經營養成班」職訓後，目前在ROY BAKERY烘焙店累積經驗，朝開店夢想邁進。（郭芝函攝）

新竹市民王彥鈞，原就讀熱門的資管系，但在學習過程中，發現自己所學與興趣不符，經過思考及掙扎後，決定改學一技之長，去年度參加市府「複合式餐飲經營養成班」職訓課程，目前已擁多張烹飪證照，在ROY BAKERY烘焙店當學徒、累積經驗，朝開店夢想邁進。

他說，資管系畢業有許多工作機會，但他卻無法獲得成就感，恰巧家裡正規畫經營複合式餐廳，在母親支持下，參加市府勞工處「複合式餐飲經營養成班」，期間認真學習，不僅烹飪技術大躍進，更順利取得中餐證照。

「你可以的！」ROY BAKERY張姓店長笑說，王彥鈞學習態度主動積極，每天都提前到班，對於實務上的做法，和過去學習有所不同之處，也會主動詢問，期望他能持續抱持這種主動積極態度，每年定下學習目標，不用多久就能成為獨當一面的烘焙師父。

市長林智堅表示，近年青年就業常有學用落差、初次尋職困難、工作不穩定等瓶頸，對於未來要從事哪種類型的工作，常處於探索階段，因此巿府主動前進校園，舉辦校園徵才活動、職涯講座、訓練課程與企業參訪等活動，讓青年認識各種職涯發展，提供就業媒合服務。

勞工處長黃錦源說，去年市府委託專業團隊開辦9班失業者職業訓練班，提升民眾職場競爭力，目前已成功輔導學員考取包括中餐、烘焙和飲料調製等45張丙級證照，未來持續輔導學員就業方向、提供就業媒合服務，若有相關問題可洽勞工處就業服務科，電話：03-5324900分機42或43。

(中時)