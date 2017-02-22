搶攻228連假商機 百貨業者推活動促銷

搶攻228連假商機，日曜天地OUTLET推出「名牌NG鞋搶購會」，近60個品牌NG鞋全面下殺1折起。（林欣儀攝）

搶攻228連續假期商機，日曜天地OUTLET特別推出「名牌NG鞋搶購會」，近60個品牌、多達2萬5千雙鞋子全面下殺1折起；台中大遠百則推出單筆消費滿3500送250抵用券活動，還舉辦韓國物產展盼吸客。

日曜天地指出，NG鞋搶購會從25日開始到3月20日，雖然已進入第六年，但今年提供的鞋子數量最多，包括Native、Plladium、SKECHERS等近60個專櫃品牌，從當季正品到過季庫存貨大出清，其中還有正櫃供不應求的白色鞋款。

業者表示，這些NG鞋款皆是在生產、運送、陳列或保存時不完善造成的小瑕疵，有些是小刮痕或小斑點、髒汙，但全部下殺1折起，預計228連續假期業績上看2千萬。此外，服務VIP客戶，25日上午10點半至下午1點半還將舉辦「封場會」，只要上日曜天地粉絲頁參加活動留言，即可索取入場資格。

拉抬連假商機，大遠百23日至28日舉辦「春意盎然卡HAPPY」活動，單筆消費3500送250元抵用券，另24日起也將舉辦韓國物產展，包括韓國零時、泡麵、飯捲等熟食，不用飛出國就能品嘗。

(中時)