出生沒反應 竹縣消防員急CPR救回寶寶

新竹縣消防局資深救護教官李均祈示範為新生兒給氧。（新竹縣消防局提供）

新竹縣消防局資深救護教官李均祈，凌晨持續為新生兒心肺復甦術、給氧直到抵達醫院。（新竹縣消防局提供）

新竹縣消防局資深救護教官李均祈曾獲新竹縣消防楷模、全國十大傑出救護技術員。（新竹縣消防局提供）

湖口鄉1名產婦22日凌晨生下女兒，新生兒卻疑因臍帶繞頸出現發紺等狀況，由新竹縣消防局到場協助送醫。（莊旻靜翻攝）

新竹縣消防局今天（22日）凌晨接獲1起孕婦急產案件，消防隊員到場時，見到新生兒胎頭已露出，寶寶出生時疑因臍帶繞頸，導致臉部發紺、幾乎無呼吸，隨隊前往的資深救護教官李均祈當機立斷，先剪斷臍帶、給氧，並持續做CPR直到抵達天主教仁慈醫院，再由院方接手持續給氧治療，恢復自主呼吸，寶寶已轉送林口長庚醫院治療。

李均祈凌晨並非值救護班，但聽聞急產婦狀況，即隨隊前往協助。李均祈指出，到場時，見到產婦趴臥在地，並已可見胎頭露出，隨即協助接生，接生過程順利，但新生兒出生時，卻疑因臍帶繞頸，導致呼吸每分鐘僅有4下，也有發紺現象。李均祈當下立即剪斷臍帶，先給予氧氣，但新生兒依舊無反應，因此以中指、無名指，在新生兒胸部下緣直接施予心肺復甦術。

當時情況危急，湖口消防分隊將這對母女送往鄰近的天主教仁慈醫院，從在住家至抵達醫院的十多分鐘過程中，李均祈不間斷給氧、為新生兒CPR，直到院方接手，給予新生兒氧氣，終於恢復自主呼吸。

李均祈為新竹縣消防局資深教官，擔任消防員14年，曾獲全國十大傑出救護技術員、新竹縣消防楷模，他與妻子育有一雙兒女，今凌晨是他第6度為產婦接生，卻也是首次遇到如此危急狀況，他表示，過去受高級救護技術員時，有1周時間均在學習新生兒、小兒救命術，凌晨臨場發揮。

新竹縣政府消防局醫療指導醫師、東元醫院急診室主任林鎮宇指出，新生兒會先看其週數，如果刺激後沒有反應、脈搏在每分鐘60次以下，就需立刻急救。該新生兒送往仁慈醫院急救後，現已轉診長庚醫院接受治療。

(中時)