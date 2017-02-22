台南竹溪寺鴿群暴斃 防疫人員清理竟沒穿防護衣
禽流感疫情拉警報！台南市南區體育公園內的竹溪寺，連日來傳有鴿群集體暴斃，迄今已發現13隻鴿屍。不料，當防疫人員今天上午前往清理時，竟有人沒穿防護衣，民代質疑萬一被感染怎麼辦？要求市府不要心存僥倖，應以「防疫從嚴」原則對抗禽流感，避免疫情擴散。
議員林燕祝指出，禽流感爆發後，全台已有將近17萬餘隻雞染病，數字仍持續上升；台南也已有6處確診案場，屬高危險縣市，公部門實不應輕忽。然而，竹溪寺發現鴿群暴斃後，疫區現場僅有負責消毒的人員穿著防護衣，其他工作人員卻無任何防護，恐加速病毒擴散影響周遭環境。
議員林美燕也強調，竹溪寺屬公共空間，附近早上又有菜市場，人來人往，擔心加速病毒擴散傳染，動保處除應進行加強後續消毒及採樣監測工作，增派消毒車在採撿地及周邊道路，擴大面積消毒，以確保環境中無禽流感病毒存在外，交由農委會動物防疫所的檢體，也應儘速檢驗確認是否感染禽流感病毒。
議員曾培雅更認為，禽流感疫情延燒，鴿子也可能是傳染源之一；位於市區的文化中心、水萍塭公園、體育公園與台南公園等，都是野鴿出沒的地方，她擔心只要有餵食行為，就會吸引大量野鳥群聚，恐增加傳染風險，要求市府加強稽查，並勸導民眾不要餵食野鴿。
動保處長吳名彬表示，該處今天上午接獲民眾通報，在竹溪寺發現死亡的鴿子後，即連繫環保局前往處理。經調查，民眾昨天撿到9隻，今天再撿到4隻，合計13隻。其中，有的鴿屍已腐爛，代表死亡已有一段時間，應是分批死亡。現場除消毒之外，也採樣送驗，預計3天左右結果即可出爐。
吳名彬還說，這段時間共接獲40多件死亡鴿子的通報，目前均未發現感染禽流感；但死亡鴿子的數量如此多，則是第一件。他也都要求動保處同仁到場執勤都應穿防護衣；至於該名未穿防護衣的工作人員，經查為環保局同仁。
(中時)
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