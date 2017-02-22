司改國事會議被質疑黑箱 林達：痛心、難過、糾結
司改國是會議第三分組今日召開，票選代表台北地檢署檢察官林達在會議中表示，這是一場具有政治意義的政治性會議，對未來政策有重大影響，但當外界質疑黑箱，所有認真討論的結論都沒有意義，希望分組作出決議請求籌委會公開推荐名單。
林達表示，司改國是會議議題都很重要，懷著很大的熱情參與開會，但這不是民意的公聽會，也不是學術的研討會，這是一個有政治意義的政治性會議，分組決議將對於總結會議產生效力，經過總統決議後更對未來的執政黨立法政策產生重大的影響。
林達說，近日外界質疑司改國是會議黑箱作業，令他深感痛心，因為他的博士論文題目正是檢察機關人事改革，因此希望以內部人身分，與外部共同為改革貢獻心力，但最近卻有人質疑「你進來開假的？」
林達指出，即使分組會議作出訴訟金字塔化、檢察官定位、避免濫訴的重大決議，但只要外面指責玩假的，一切都沒有意義，因此提議由第三組作出要求籌備會公開推荐名單的決議，以利自清。
瞿海源則當場回應，提名過程已在他寫給籌委的信講得清清楚楚，並被媒體公布，會後會對媒體清楚說明，絕對沒有黑箱作業。
(中時)
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