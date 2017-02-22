行政立法協調會明加開 討論當沖降稅是否列優先法案
立院召委明天上午出爐，行政院明天中午加開一場行政立法協調會，討論本會期優先法案，政院將提出2、30項清單，針對當沖降稅是否列優先，明天將與召委交換意見。
行政院發言人徐國勇今下午表示，前瞻基礎建設特別條例及特別預算案將列優先重要法案，將以八年期程作規劃，總規模最快下周出爐。
本會期政院提出以拚經濟法案為主軸，包括產創條例、金融科技創新實驗條例、老屋改建、長照二項財源、攸關稅改所得稅法、稅改及前瞻基礎建設特別條例及預算等；至於政治法案，黨團擬提促轉條例及降低鳥籠公投門檻的公投法將列入本會期優先法案，婚姻平權法案，黨團將視情況再處理。
徐國勇說，其中牽涉前瞻基礎建設的特別預算，金額規模、特別條例、細目等，預計2月底或3月初會出爐，目前確定項目有軌道建設與水資源環境，屆時將在向外界說明。
(工商)
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