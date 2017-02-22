聯發科併立錡疑內線交易 檢調搜索

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檢調接獲檢舉，聯發科合併立錡公司疑有內線交易，清查出立錡么姓女經理的鄭姓丈夫涉案，初估獲利新台幣300萬元。北檢今天指揮調查官兵分10路搜索，約談鄭男等13人。

檢調指出，未查出聯發科有人員涉案。

調查局台北市調查處日前接獲檢舉指出，聯發科合併立錡公司疑有內線交易，經清查為立錡公司內部人員涉案，報請台北地檢署檢察官郭瑜芳偵辦。

檢調查出，立錡公司發言人么煥維的鄭姓丈夫涉有重嫌，鄭男在民國104年9月7日聯發科公布砸292億元合併立錡公司的重大消息發布前，透過親友購買立錡股票，初估獲利新台幣300萬元。

檢察官郭瑜芳今天指揮市調處幹員兵分10路搜索，約談鄭男、么女等13人到案，全案朝違反證交法的內線交易罪嫌偵辦。1060222

(中央社)