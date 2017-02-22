減少試委人數 陳慈陽：個人認為可檢討

立委提案修法降低考試委員人數，考試委員被提名人陳慈陽今天表示，考試院的組織與試委名額，他個人認為可以檢討，但不是單純減少人數，要從憲政、組織以及實務運作通盤考量。

立法院全院委員會下午進行對考試院考試委員被提名人陳慈陽行使同意權詢問。時代力量籍立法委員高潞．以用指出，有立委提案要減少考試委員人數，詢問陳慈陽的看法。

陳慈陽表示，他個人看法認為是可以檢討，但不是簡單地將人數縮減成7人或3人，應該從憲政機關、組織、行政實務運作等方面通盤考量，到底考試委員需要多少人，才是周延的立法。

陳慈陽說，據他所知道的修法版本，立委提案的理由、理論依據沒有很充分，修法必須充分說服人民，讓外界知道考試院人數設置的原因以及相關執掌；但他也說，修法是立法院權責，他尊重立委職權。1060222

(中央社)