兩女徒手抹毒 大馬還原金正男遇刺

偵辦北韓領導人金正恩異母兄長金正男遇刺案的馬來西亞警方今天還原案發過程，印尼與越南籍女子徒手朝金正男臉上抹毒，隨即洗手，毒物則由據信已逃回平壤的4名北韓人提供。

路透社報導，馬來西亞全國總警長卡立阿布巴卡（Khalid Abu Bakar）指名要對北韓大使館44歲的二等秘書玄光成（Hyon Kwang Song，音譯）進行訊問。

卡立阿布巴卡也確認，尋求對高麗航空（Air Koryo）37歲職員金旭日（Kim Uk Il，音譯），以及另1名北韓人李志宇（Ri Ji U，音譯）進行訊問，但未提供更多細節。

卡立阿布巴卡表示，這3人目前仍在馬來西亞。他在記者會告訴記者：「他們沒被拘留，有請他們協助辦案。」

經多次致電北韓大使館尋求針對事件最新發展作出回應，但電話無人接聽。

卡立阿布巴卡表示，本週稍早有人企圖闖入金正男停屍的太平間，警方已加強維安戒備。北韓要求將金正男屍首直接交給北韓駐馬來西亞大使館，遭大馬回絕。

馬來西亞目前已確認8名北韓人涉嫌牽連金正男遇刺案，其中1人被拘留。此外，1名越南籍與1名印尼籍女犯嫌據信使用速效毒物執行對金正男的毒殺。

卡立阿布巴卡表示，警方「充分相信」案發當天就飛離馬來西亞的其他4名北韓人，已返抵北韓首都平壤。

卡立阿布巴卡說，兩名女犯嫌都有在金正男臉部塗擦內含不明有毒物質的液體。他並駁斥有關兩女以為自己是在參與惡作劇的說法。他說：「是的，兩名女犯嫌知道她們拿的東西有毒。我們還不知道她們用的是何種化學物質。」

卡立阿布巴卡說：「她們徒手犯案。」他還說，兩女被告知事後要洗手。他並指出，兩女犯案前，曾在吉隆坡市中心的兩家購物中心排練過。

法新社報導，卡立阿布巴卡指出，28歲的越南女犯嫌段氏香（Doan Thi Huong，前譯段詩芳）、25歲的印尼女犯嫌席蒂艾沙（Siti Aishah，音譯），受過對金正男臉上抹藥的訓練。作案時，先由席蒂艾沙朝金正男臉上塗抹，然後才是段氏香。

美聯社報導，卡立阿布巴卡說：「我們充分相信這是事先計劃好的，她們被訓練犯案。這不像只是在拍電影。」他並表示，兩名女嫌「有被提醒要採取預防措施」，監視攝影機畫面顯示，兩人犯案後快速走進廁所洗手。

馬國當局相信，毒物是由那另外4人提供。卡立阿布巴卡說：「這也是我們為什要北韓大使館追查他們的下落，並把人交給我們的原因。」但他表示，目前馬來西亞還沒得到任何北韓的協助。

卡立阿布巴卡無法證實北韓政府是否幕後主使13日的金正男遇刺案，但他表示，「可以確認的是，相關涉案人等都是北韓人」。（譯者：中央社陳亦偉）1060222

(中央社)