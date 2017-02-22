國道客運3月齊漲 台北台南漲幅68%
3月1日起國道客運正式調漲，統聯台北台南促銷時段從新台幣220元漲到370元，葛瑪蘭、首都客運也都漲價。
不敵一例一休成本，統聯客運日前宣布在元宵節後調漲票價，不過經交通部協調，延到二二八連假之後才調漲。
今天有多家客運公司宣布齊漲，包括統聯客運、日統客運、亞聯客運、基隆客運、葛瑪蘭客運、首都客運、國光客運。
根據統聯客運新公布的票價表，台北台南促銷時段，從原價220元漲至370元，漲幅達68%；國光客運同一路線也漲到275元；葛瑪蘭客運3月4日起調漲，台北礁溪從104元調漲至110元；首都客運台北礁溪則從90漲到92元。
根據業者公告，統聯客運、日統客運、亞聯客運和基隆客運都是3月1日起漲價，葛瑪蘭客運則是4日起調漲，首都客運漲價時間還未公布，但也預計會在三月上旬實施。1060222
(中央社)
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