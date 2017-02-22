嚴審生煤申請 環局首開聽證會

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北市有6家業者擁有生煤販賣許可證，其中，長春石化、錦州科技2月17日申請販賣量大幅下滑逾100萬公噸，環保局今首度召開聽證會。

生煤易造成空污，環保局空污噪音防制科長顏伶珍表示，長春、錦州從去年10月25日起，以書面申請生煤販賣量異動，增為每年200多萬公噸，環局認為量太大，要求補件再審，前後遞送4次，皆在200萬上下，全被環局駁回。

本月17日，長春、錦州再遞書面申請，生煤販賣量卻大幅下滑為8萬公噸、6萬公噸，販賣對象也增加，由於販賣的生煤量異動過大，環局今首度召開聽證會，由業者提出說明，並邀請第三方學者專家提出看法，聽證紀錄作為後續許可證核發與否的依據。

顏伶珍指出，生煤販賣許可證效期為5年，若販賣量異動，業者要再提出申請，且每半年要提報販賣紀錄，而調查報告顯示，長春、錦州販賣的生煤灰分、琉分，比民國103年申請許可證所提報的還要高，代表品質下降，更易造成空污。

此外，業者的販賣紀錄也有申報不實情形，顏伶珍表示，業者在103、104年申報販賣量為零公噸，但調查卻發現有販賣紀錄。

長春石化、錦州科技共同派代表出席，表示申報販賣量採估計最大值計算，後來發現需求已足，才把量往下修。

環保局長劉銘龍表示，北市有權審查、發給業者生煤販賣許可證，但無權管理業者後續使用，認為應由中央統一生煤審查權與管理權，北市環局也曾於民國101年、105年函請環保署修正相關法令。1060222

(中央社)