李來希：溯及既往的年改 反對到底

公務人員協會理事長李來希今天再度在臉書上重申，違反信賴保護原則溯及既往剝奪性的改革，他們反對到底。

年金改革大戰一觸及發，公務人員協會理事長李來希今天在臉書，再度強調，詐騙集團的所謂年金改革方案，他們反對到底。

違反程序正義的所謂改革方案，他們反對到底；違反信賴保護原則溯及既往剝奪性的改革，他們誓死反對到底。

李來希也在臉書上PO出許多封信件，並表示他今天接到這麼多夥伴們的信函，正在展讀，其中有封署名曾經投票給民進黨的夥伴，信函內容長達十八頁，不會使用電腦，想來年歲不小，句句血淚感傷，讓人讀了悲從中來，真的很無奈。1060222

(中央社)